Падение Ми-17 в Калифорнийский залив сняли на видео

Очевидец снял на камеру мобильного телефона крушение вертолета Ми-17, принадлежавшего военно-морским силам Мексики. ЧП произошло в минувшую субботу, 20 октября, в акватории Калифорнийского залива, являющегося частью Тихого океана.

По данным местных СМИ, вертолет, на борту которого находилось 12 человек, участвовал в операции по борьбе с браконьерами, занимавшимися незаконным ловом.

По неустановленной пока причине, винтокрылая машина упала в воду.

Рыбаки, оказавшиеся неподалеку от места крушения, поспешили на помощь. Командование флота уже поблагодарило их за оперативные действия, позволившие избежать больших жертв, сообщают местные СМИ.

В результате ЧП погиб один человек, еще двое пострадавших были госпитализированы.