Карен Хачанов выиграл Кубок Кремля-2018

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в престижном турнире Кубок Кремля, который проходил на кортах столичного спорткомплекса "Олимпийский". В финале соревнования вторая ракетка России взял верх над французом Адрианом Маннарино.

22-летний россиянин не испытал проблем во встрече со своим соперником, уверенно победив его по итогам двух сетов. Окончательный счет 6:2, 6:2. Поединок продолжался 55 минут. Для Хачанова этот титул серии ATP стал третьим в карьере. Ранее он первенствовал в китайском Чэнду и французском Марселе.

Таким образом, победителями Кубка Кремля в мужской и женской сетке стали представители России – ранее в субботу на корте "Олимпийского" чемпионкой Кубка Кремля стала первая ракетка России Дарья Касаткина. Россиянка благодаря этой победе ворвалась в Топ-10 мирового рейтинга WTA.