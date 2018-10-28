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28 октября 201822:15 Борис Соболев

Лесная мафия безжалостно уничтожает даже реликты

Спецкор ВГТРК Борис Соболев завершил свое расследование о том, как настоящая мафия преступно сводит российские леса. Под различными предлогами — от якобы строительства будущего завода до санитарной рубки безжалостно уничтожаются даже реликтовые деревья.

Будучи крупнейшей лесной державой, Россия занимает лишь 2% в мировой деревообработке. Дабы скорее наверстать отставание, в отрасли была запущена программа так называемых приоритетных инвестиционных проектов. По сути, это частно-государственное партнерство, когда коммерсанты строят, скажем, мебельный или целлюлозно-бумажный завод, а государство за символическую цену выделяет им лесосеку.

"Механизм приоритетных инвестиционных проектов позволит увеличить мощности по мебели более чем на 40%, получить более 52 тысяч новых рабочих мест", — заявил Николай Кожемяко, заместитель генерального директора Государственного научного центра лесопромышленного комплекса.

В недрах лесного ведомства отбор участников для громкой программы проходил так: 4,5 миллиона рублей — вступительная взятка, дальше так называемая абонентская плата за общее покровительство и избавление от проверок.

Николай Кожемяко известен в узких кругах как главный "решальщик" Рослесхоза. Это с его подачи в свое время был запущен такой скандальный инвестиционный проект, как "Ангара Пейпа", когда фирме-пустышке с капиталом в 100 тысяч рублей было выделено под вырубку строевой тайги на полмиллиарда долларов.

На вырученные деньги компания обещала построить в Лесосибирске Красноярского края крупнейший в мире целлюлозно-бумажный лесохимический супертехнологический кластер на 9 тысяч рабочих мест. От одних таких слов в далеком захолустье захватывало дух.

"На правом берегу реки Енисей должен быть построен завод по производству беленой целлюлозы. С другой стороны должно быть строительство железной дороги, которая выходит на Восточно-Сибирскую магистраль. Мы с удовольствием и большим энтузиазмом восприняли новость. Конечно, любая территория заинтересована в реализации такого проекта", — сказал Сергей Ермаков, глава Енисейского района Красноярского края.

Впрочем, что-то уже тогда подсказывало лесосибирцам, что в истории с подводным туннелем и скоростным поездом до Москвы им уготована судьба жителей Нью-Васюков.

А вокруг денно и нощно сновали лесовозы. На распил лесосеки размером со Словакию у "Ангары Пейпы" уйдет долгих 7 лет. В стройку завода за это время не будет вложено ни копейки.

В конце 2015-го, на восьмом году своего существования, мегапроект предсказуемо объявил о самобанкротстве. В лесном ведомстве лишь развели руками. О миллионах кубов казенного леса, банально украденных у страны, никто даже не вспомнил.

"Все эти инвесторы — ворюги!" – рассказал Алексей Ужовский, бывший гендиректор ООО "Стройсервис". Человек знает, что говорит. Сам трижды банкротил лесопредприятия. Четвертой и заключительной его аферой стала стройка деревообрабатывающего комбината под Калугой.

"Предоставил документы в объеме 500 страниц. И лесной массив я запросил — 135 тысяч гектаров леса. Это элитные леса Калужской области. Это не прибыль, это Клондайк! Государство бесплатно дало нам леса на 110 миллионов долларов. Безвозмездно на 49 лет аренда с правом залога. Это цирк!" – сказал Ужовский.

Дальше — все по схеме: лес срубил, завод не построил, сказался банкротом. Он даже лесорубов своих с копеечной зарплатой, и тех сумел кинуть.

"Это суперпроект был. Имея столько леса федерального, продавая его, ни одной копейки не заплатил за аренду, ни одного гектара леса не посадил, зарплату не дал, уволил всех, обанкротил предприятия, стащил деньги за 70 тысяч кубов", — сказал Алексей Ужовский.

- Может, поделитесь секретом, как на одном и том же месте открывать несколько раз предприятия и всегда банкротить их?

- Ну, так получилось. Я сам сижу в СИЗО и думаю: так вот получилось, — признался Ужовский.

В то время как в Калуге осудили-таки на 5 лет инвестора Ужовского, в Москве при получении очередного миллионного транша попался с поличным чиновник Кожемяко, тот самый, который помогал банкротить приоритетные инвестпроекты. Ему грозило до 10 лет за мошенничество. И вдруг недавно он появился в коридорах Госдумы.

"Я участвую в парламентских слушаниях", — рассказал Кожемяко.

- В парламентских слушаниях?! С судимостью за мошенничество? А они знают вашу биографию? Как вам удалось "отмазаться" от тюрьмы? Там же серьезное дело было. Взяли с деньгами, отпечатки пальцев. Каким образом?

Оказалось, по причине положительных характеристик и хронических заболеваний этому "почетному работнику леспрома РФ" вместо срока назначили штраф, даже без запрета занимать должности на госслужбе.

О чем он хотел рассказать в тот день депутатам? Быть может, о том, что чуть ли не 90% крупных лесных инвестпроектов кончились коррупционным банкротством? Или о том, что на каждый вложенный государством рубль лесная отрасль стабильно дает 2 рубля краж и потерь? Мы не знаем. Все слушания огорченный чиновник просидел молча.

Вот цифры за прошлый год. Доходы от лесной отрасли (арендная плата, штрафы, вывозные пошлины, налог с работников и предприятий) — без малого 32 миллиарда рублей. Убытки от лесной отрасли (незаконные рубки, недоимки аренды, воровство на лесовосстановительных и противопожарных мероприятиях) — около 60 миллиардов. То есть если бы не социальная роль (рабочие места), лесорубство в стране было бы выгоднее вообще запретить.

Алтайский край. Госзаказник "Залесовский". Особо охраняемая природная территория. Рабочие вгрызаются в реликтовый ленточный бор, оставшийся нам еще с мелового периода мезозойской эры.

Алтайские ленточные боры находятся под охраной ЮНЕСКО, по богатству флоры и фауны не имеют аналогов в мире. Особенно важны они как место гнездовья исчезающих краснокнижных птиц: сапсана, беркута, большого подорлика и других.

Там наверху — обиталище орлана-долгохвоста, одного из последних оставшихся в живой природе. Вмешательство в среду его обитания, тем более по весне, в период гнездования, строжайше запрещено законом.

А внизу — другая экзотика — западносибирский филин. Обитает в корнях деревьев. Одно гнездо на 120 квадратных километров. Птица эта крайне опаслива. Распуганные шумом тракторов родители к своим оголодавшим птенцам уже не вернутся.

"Это вид, занесенный в Красную книгу РФ, в Красную книгу Республики Алтай. Он находится на грани исчезновения. И рубка уже ведется недалеко от этого гнезда. То есть в этом году это место обитания филина будет полностью уничтожено", — пояснил Игорь Карякин, специалист Сибирского экологического центра, орнитолог.

Арифметика тут простая. Чем толще дерево, тем больше денег. Скажем, в столетней пихте толщиной более метра древесины на 50 тысяч рублей. Опытная бригада за день свалит и вывезет где-то десять пихт. Это 500 тысяч, из которых 10% получат те, кто пилил, а 90% — те, кто должен был их за это ловить.

Лесничие "разобрались". В последующие несколько недель реликтовый пихтовник, так же как до этого и ленточный сосновый бор, был уничтожен практически полностью. Формальный предлог — очистка лесов от сухостоя и гнили.

"Видно, что деревья, которые здесь вырубались, были абсолютно здоровые, крепкие, стояли бы еще много лет. Все, что гнилое и больное, оно оставлялось на корню", — рассказал эколог Алексей Грибков.

Эту как бы санитарную рубку санкционировал теперь уже бывший начальник Алтайского управления лесами Михаил Ключников. В итоге один только Залесовский заказник лишился древесины на 63 миллиона рублей. А сколько еще было таких рубок и таких заказников!

- Скажите, пожалуйста, каким образом во времена вашего правления чистый убыток лесной отрасли составил 4 миллиарда, при том что вы древесины продали на 7?

- Это же бред какой-то, то, что вы говорите, — заявил Михаил Ключников.

- Эти цифры мы почерпнули с официального сайта алтайского правительства.

- Это ложь! Я не буду с вами разговаривать.

- Было уголовное дело. Все доказательства собраны. 63 миллиона убытков тогда насчитали по одному только эпизоду.

- Кто насчитал?

- Следственные органы и прокуратура.

- Так они считать не умеют.

- Они тоже врут?

- Конечно.

Чем же закончилось то громкое дело? Алтайский суд подтвердил и сумму ущерба и достоверность всех собранных против чиновников улик, включая их подписи под порубочными билетами. После чего постановил: закрыть дело за отсутствием виновных. Рубки в заказниках с тех пор пошли пуще прежнего.

Валерий Горбунов — главный борец с алтайской лесной мафией, эксперт Общероссийского народного фронта. Много лет расследовал историю о продаже чуть ли не всей казенной краевой лесосеки вместе с лесхозами частному холдингу "Алтайлес" за 1% от рыночной стоимости.

"Все дети чиновников работают именно в холдинге. Они и создали эту коррупционную схему для того, чтобы обеспечить свой семейный бизнес древесиной. И древесина, что они взяли за основу древесину, — это ленточный сосновый бор", — утверждает Горбунов.

Отставной подполковник, он вскрывал гигантские махинации, при этом сам жил в простом сельском доме, который построил на военную пенсию и который дважды — в 2012 году и нынешним летом — сжигали неизвестные.

"Все, что осталось, — это пепел. Но мы прорвемся. Это беспредел против моего народа. И он будет остановлен, что бы они не делали", — сказал Горбунов. И все-таки сердце не выдержало. Недавно в возрасте 55 лет Валерий Горбунов скоропостижно скончался.

"Мы регулярно переписывались с ним по электронной почте, и в конце он подписывал обычно: "Служу России". Именно это он делал — служил России, служил ее природе. Таких людей очень мало", — отметил Алексей Грибков.

Интересно, что в последнее время подполковник работал над масштабным докладом о выводе активов "Алтайлеса" на сумму около полумиллиарда долларов в Латвию на фирму, связанную через цепь "прокладок" с известнейшими лицами Алтая. Если то, что обнаружил покойный Горбунов, правда, то российских лесов на Алтае попросту больше нет.

Текст: "Вести недели"

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