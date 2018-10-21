Ротенберг подал в суд на скандинавские банки

Скандинавские банки Nordea, Handelsbanken и Danske Bank подтвердили, что миллиардер Борис Ротенберг подал против них иск. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

Ротенберг обвиняет банки в нарушении договора на обслуживание в связи с санкциями США. В банках пока отказываются давать комментарии. В частности, директор по коммуникациям банка Handelsbanken объяснила свой отказ от комментария тем, что банк не комментирует ситуацию в отношении отдельных клиентов. А представитель Danske Bank дал расплывчатый ответ: "Наш банк очень серьезно относится к предотвращению отмывания денег и предпринял много важных шагов для обеспечения того, чтобы наши операции соответствовали закону".

Теперь у банков есть 30 дней для подготовки ответа на претензию Ротенберга.

Борис Ротенберг — член совета директоров и совладелец "СМП-банка". Он и его брат Аркадий попали в 2014 году в американские санкционные списки. Несмотря на наличие у Бориса Ротенберга финского гражданства, европейские банки вынуждены соблюдать санкции США в отношении физических лиц, чтобы продолжать вести бизнес с американскими банками.