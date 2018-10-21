Жителей Москвы и области предупредили о "желтом" тумане

В Москве и Подмосковье ожидается туман, с девяти вечера в столичном регионе объявлен на 12 часов желтый уровень опасности.

Также ночью похолодает до нуля градусов, в Подмосковье – до минус 2.

Осадков не ожидается.

Воздух днем понедельника прогреется до 7-9 градусов, передает "Интерфакс".