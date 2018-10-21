Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко возглавил наблюдательный совет Союза ММА России после того, как покинул пост президента организации. Также стало известно имя преемника Емельяненко–старшего на президентской должности.

"20 октября в Москве прошла внеочередная отчетно-выборная конференция, по итогам которой Федор Емельяненко был избран председателем наблюдательного совета Союза ММА России, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации. – На данном посту он и продолжит работу. Кроме того, президентом избран Радмир Габдуллин. Оба функционера уже вступили в свои права на новых должностях".

Напомним, что Федор Емельяненко занимал свою должность с 2012-го года, когда организация и была образована. Несмотря на работу в Союзе ММА России Емельяненко продолжает профессиональную карьеру бойца ММА. Накануне он вышел в финал Bellator, где сразится с американцем Райаном Бейдером.