Американские полицейские избили 14-летнюю девочку при задержании. Видео

Сотрудникам полиции из города Корал-Спрингс в Калифорнии предстоит обосновать применение физической силы к 14-летней девочке, которую они задержали на днях около местного торгового центра. Скандал стал разгораться после того, как очевидец, запечатлевший арест на видео, опубликовал запись в сети.

По предварительным данным, охранники торгового центра вызвали сотрудников правоохранительных органов, чтобы патрульные утихомирили группу шумной молодежи.

Известно, что стражи порядка справились с этой задачей и уехали, после чего юноши и девушки вернулись в торговый центр и продолжили буянить.

Полицейские вернулись и попытались задержать чернокожую девочку из компании дебоширов, которая, как сообщается, "повела себя агрессивно", чем спровоцировала применение силы со стороны правоохранителей. Офицеры повалили ее на землю и попытались надеть наручники, после чего начали бить.

В настоящее время семья подростка уже наняла адвоката и планирует доказать, что полицейские превысили свои полномочия, сообщает РИА Новости.