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21 октября 201821:40 Михаил Антонов

Вода точит камень по имени Меркель

Жесткий Brexit приближается неумолимо. после переговоров по условиям Brexit британская делегация во главе с премьер-министром Терезой Мэй покинула здание Совета ЕС в Брюсселе Молча, не дав ни единого комментария, пусть даже самого расплывчатого. Плохо для всех — как для Великобритании, так и для ЕС.

Тем временем у канцлера Германии Ангелы Меркель есть и свой личный повод расстроиться. Свежий соцопрос телеканала АRD показывает, что рейтинг партийного блока ХДС/ХСС, на который опирается Меркель, — на историческом минимуме — лишь 25%.

17 октября Ангела Меркель и Эммануэль Макрон были замечены в брюссельском баре в компании премьер-министров Бельгии и Люксембурга. Ничего не получается, так хоть пива попить. Они не доложили, о чем говорили, но ясно, что среди актуальных рабочих тем приятных нет. Вот только что была очередная бесполая встреча по Brexit — выходу Британии из ЕС — намертво перегородила проблема Ирландии. Мэй уперлась. "Ничего не изменится, если меня не будет", — сообщила она своим коллегам.

"Представленное Еврокомиссией решение об эффективном отделении Северной Ирландии от остального Королевства неприемлемо для правительства Великобритании. Это неприемлемо для правительства любой другой страны", — заявила Мэй.

Государство Ирландия — часть ЕС. И Северная Ирландия — часть Соединенного Королевства. Восстановление пограничного и таможенного режима между двумя частями острова для Лондона означает возвращение проблем с североирландскими католиками и республиканцами. Британии не нужна там граница. Она нужна Евросоюзу, в противном случае не понятно, как защищать свой рынок от левых товаров. Европа ждет от Мэй гибкости и готовится к тому, что она ее не проявит.

"На данный момент ключевой элемент финальной сделки в руках Британии, так как ключевым элементом в данном случае является способность Великобритании идти на политический компромисс", — считает президент Франции Эммануэль Макрон.

"Те, кто говорят о своей готовности к провалу сделки, должны понимать: этого никто не хочет. Германия не хочет", — заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Дезертир должен быть наказан: Меркель не может не испытывать мстительного удовольствия, наблюдая за тем, как дергается Мэй. Тем более что у себя дома дергаться приходится ей. На прошедших выборах в Баварии союзники Меркель из ХСС набрали чуть больше 37% голосов — наихудший результат с 1950 года.

"Конечно, это непростой день для ХСС. Мы не получили ожидаемого результата, результат на самом деле болезненный", — отметил Маркус Зедер, премьер-министр Баварии.

ХСС остается у власти, но вынуждена делиться ей с партией "Свободных избирателей" — региональным игроком, имеющим вес только в Баварии и Баден-Вюртемберге. Меркель и возглавляющий пока ХСС министр внутренних дел Германии Зеехофер оттолкнули избирателя своим недавним конфликтом по поводу беженцев.

К антимигрнтской "Альтернативе для Германии" ушли 10% — те, кому Зеехофер показался слишком мягким в противодействии миграционному курсу Меркель. Столько же оторвали у ХСС "Зеленые", которых поддержал избиратель, лояльный к мигрантам и уставший от склоки. Левые экологи, которые в прошлом цикле имели около 7%, теперь поучили 17,5%.

"Я убежден, что мы добились исторических результатов, которые изменят политику парламента Баварии", — сказал Людвиг Хартман, кандидат в депутаты парламента Баварии от партии "Зеленых".

Насколько успех "Зеленых" перманентен, — вопрос дискуссионный, но факт: они переживают ренессанс, собирая, в первую очередь на западе, голоса протестного электората, не готового голосовать за социал-демократов или левых. Остановить марш "Зеленых" не может даже Кельнский вокзал. Этот объект, ставший знаменитым благодаря разгулу мигрантов в ночь наступления 2016 года, снова стал причиной переполоха федерального уровня.

55-летний сириец с 13 эпизодами в личной криминальной истории сначала попытался поджечь "Макдональдс" — пострадала девочка-подросток — а потом взял в заложники аптекаршу, заминировав помещение газовыми баллонами с металлическими шариками. Кричал, что сторонник ИГИЛ (запрещено в РФ), требовал отпустить его в Сирию воевать за псевдохалифат. Бойцы антитеррора аккуратно изрешетили сирийца, говорят, жить будет. Следствие обнаружило у него вид на жительство и справку о психическом заболевании.

Никакого резкого эффекта на политический ландшафт это происшествие не оказало — немцы просто продолжают потихоньку разбегаться от партий власти — ХДС и социал-демократов. СДПГ — прежде стабильно вторая в Баварии — теперь финишировала пятой, потеряв половину голосов. Как пишут газеты, баварцы отправили еще один сигнал в Берлин, что этому правительству надо досрочно закругляться. Скоро выборы в Гессене. Провал и там Меркель вряд ли простят.

"Если "Христианские демократы" будут проигрывать одни земельные выборы за другими, то партия долго терпеть не будет. Если Меркель будет ассоциироваться с поражением на выборах, то в какой-то момент партия начнет поиски преемника", — подчеркнул Дитер Штайн, главный редактор газеты Junge Freiheit.

Канцлер это понимает. Недавно прокуратура Берлина начала расследование против министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен — крупной фигуры в партии Меркель — по поводу привлечения к работе в Бундесвере целой армии внештатных консультантов. Такое совпадение. Впрочем, не сможет она, так есть еще люди, например, председатель Бундестага Вольфганг Шойбле. Мало ли кто, но в любом случае, время принятия решения явно наступило — рейтинг правительства Меркель продолжает стабильно падать, и сейчас он только 39%.

В декабре в Германии пройдет волна партийных отчетно-перевыборных съездов. Перед Ангелой Меркель маячит перспектива не сохранить пост. Похоже, вода и этот камень точит.

Текст: "Вести недели"

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