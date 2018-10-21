Кроссовер лишился двигателя после столкновения с автобусом в Серпухове. Видео

В воскресенье, 21 октября, на улице Ворошилова в подмосковном Серпухове произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса.

На записи, сделанной регистратором очевидца, видно, что маршрутное транспортное средство выехало на полосу встречного движения, чтобы объехать автомобили, стоявшие на дороге после аварии.

В тот момент, когда автобус оказался на "встречке", в него влетел Kia Sorento.

По данным местных СМИ, мужчина, управлявший Kia, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщается, что никто из участников инцидента серьезно не пострадал, однако некоторые очевидцы настаивают на том, что водитель кроссовера был госпитализирован.