Главного инженера разрушенного взрывом "Авангарда" отправили под домашний арест

Главного инженера "Авангарда" отправили под домашний арест, Гатчинский районный суд поддержал ходатайство следствия.

Взрыв на заводе "Авангард", специализирующемся на производстве техники и кемпинговой мебели, произошел в Гатчине в пятницу. Возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.