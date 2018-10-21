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Массовое убийство в Керчи 13 минут назад

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21 октября 201820:00 Александр Билибов

Все для массового поражения: как Росляков готовил бойню в Керчи

Global Look Press

Кошмар в Керчи. 18-летний отморозок убил и искалечил десятки подростков. Кто он — псих-одиночка или орудие для кровавой бойни в чьих-то руках?

Вот уже на протяжении нескольких дней в здании керченского Политехнического колледжа сутками напролет работают следователи. Место страшной трагедии по-прежнему оцеплено. И даже 23 октября, когда колледж возобновит работу, занятия будут проходить в других корпусах.

Там, где все произошло, — никаких посторонних, только эксперты. Специалисты по баллистике, взрывотехники, сотрудники следственных медицинских лабораторий собирают информацию буквально по крупицам. Внимание — к каждой детали.

Над расследованием этой трагедии работают лучшие следователи страны. Дело на контроле у главы СКР Бастрыкина, он лично приезжал в Керчь. Уже практически поминутно удалось установить хронологию тех страшных событий и маршрут Владислава Рослякова.

17 октября он вышел из дома позже обычного, дождавшись пока его мать уйдет на работу, видимо, опасаясь: она может увидеть, что он взял с собой. От дома Росляковых до Политехнического колледжа — 15 километров. Владислав садится в маршрутку №41 и около часа едет через весь город с ружьем и взрывчаткой.

В объектив камеры наблюдения у колледжа он впервые попадает в 11:30. Черная толстовка, за спиной — рюкзак, явно тяжелый. Четверокурсник, похоже, не хотел привлекать внимание сотрудников учебного заведения, поэтому зашел на территорию не через главный вход. Затем пробрался в здание через запасную дверь и поднялся на второй этаж. Там направился в неработающий туалет, переоделся, достал оружие и пошел по этажам.

Затем — взрыв, от которого больше всего пострадали главный холл и столовая. Судя по плану первого этажа и характеру повреждений, по одной из версий, взрывное устройство могло быть заложено в углу столовой. Именно здесь собирались многие студенты. Начиналась большая перемена, время для атаки — идеальное. В колледж Росляков принес не одну, а сразу две бомбы. Второе СВУ обнаружили в рюкзаке рядом с телом самого Владислава – видимо, почему-то не сработало. На фото там, где Росляков идет по лестнице, хорошо видно его оружие.

Помповое ружье Hatsan Escort турецкого производства. Калибр — 12 миллиметров, 5 патронов в магазине, укороченный ствол и пистолетная рукоять — компактное и очень мощное. Его чаще используют сотрудники ЧОПов, чем профессиональные охотники. Точность совсем не важная, зато убойная сила впечатляет – видимо, для Рослякова этот показатель был куда важнее.

В оружейном магазине, который сейчас закрыт, Владислав Росляков и купил ружье. Причем сделал он это еще 8 сентября. А патроны к оружию он приобрел уже 13 октября, более чем через месяц, и в другом магазине.

Вот Росляков покупает патроны — 150 штук. Брал даже не дробь — картечь, она предназначена для массового поражения на близком расстоянии.

"Он приходил 13 октября. Не вызвал никаких опасений, не показал негативных качеств. Он показал свое разрешение на оружие, которое дает ему право приобретать патроны. Оно свежее. Оно проверялось", — рассказал директор оружейного магазина Анатолий Лунев.

Если с ружьем понятно, то вот где Росляков взял взрывчатку, — вопрос пока открытый. Есть версия, что тротил он раздобыл, собирая старые снаряды и мины. Керченская земля еще со времен Великой Отечественной ими насыщена. Но поисковики в это не сильно верят.

В том, что к преступлению Росляков готовился очень долго и тщательно, сомнений нет. Официально получил все справки для покупки ружья: еще летом успешно прошел проверку у психиатра, нарколога и даже курс по обращению с оружием, для этого специально ездил в Симферополь, в центр подготовки "Эгида". Как утверждают здесь, в программе — исключительно теория.

Следователи обнаружили место, где Росляков, возможно, оттачивал навыки стрельбы. Тренировался всего в 150 метрах от своего дома, на пустыре у заброшенного стадиона. Здесь он мог и экспериментировать со взрывчаткой — обожженные столы деревьев вокруг как подтверждение этой версии.

Еще один вопрос, откуда у 18-летнего безработного парня на все это деньги? Ружье – тысяч 20, 15 коробок патронов — еще около 6, покупка сейфа для оружия — он у Рослякова был — плюс официальные платежи за лицензию, обучение в стрелковом клубе — получается минимум тысяч 40. А ведь семья жила далеко не богато. Росляков на протяжении нескольких лет увлекался компьютерными играми, возможно, деньги заработал в Сети.

А еще его бабушка вдруг обнаружила пропажу 20 тысяч рублей. Замкнутый и временами пугающий — так характеризуют Рослякова его сокурсники. В день, когда Росляков пришел в колледж убивать, на нем была футболка, на которой черным по белому – "Ненависть".

Пожалуй, главный вопрос, на который предстоит ответить следствию, — зачем Росляков сделал то, что сделал. Мотивы, возможно, стоит искать, внимательнее присмотревшись к его семье. Мать растила сына одна. Жили небогато в съемной квартире на окраине. Женщина работала санитаркой в местном онкодиспансере, а еще она ходила в секту, говорят, что и сына брала с собой.

Так называемый молельный дом "Свидетелей Иеговы" (запрещена в РФ) в Керчи располагается в небольшой одноэтажной постройке, затерявшаяся среди частного сектора в переулках города. Судя по всему, сектанты свои собрания тут не проводили давно. Территория изрядно поросла кустарником, а замок на калитке уже проржавел.

Внутри пусто — комнаты, где остались лишь пара вешалок и псевдорелигиозный плакат. Запрещенная в Россия организация б официальное существование в Крыму прекратила. Но сектанты никуда не делись, а лишь стали осторожнее.

Версию о том, что у Рослякова были сообщники или кураторы, следствие проверяет. Известно, что он иногда выезжал в Харьков, но не ясно, зачем. Известно также, что он искал в Интернете людей, у которых был опыт боевых действий. Каждый день — новые детали преступления. Но вопросов пока все же больше, чем ответов.

Текст: "Вести недели"

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