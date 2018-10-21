ДТП с погибшими в Подмосковье: один автобус столкнулся с другим на встречке

Автобус "ПАЗ", который в воскресенье попал в аварию в Дмитровском районе Подмосковья, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с рейсовым автобусом "Ивеко". В ДТП погибли четыре человека, еще десять пострадали.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России, авария произошла на 48-м километре дороги А-108 (Московского большого кольца). Рейсовый автобус шел по маршруту из Дмитрова в село Рогачево. В нем было 14 пассажиров. Все погибшие находились в микроавтобусе, пишет ТАСС.

По предварительным данным, в результате ДТП автобус перевернулся и опрокинулся в кювет. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, ведутся следственные действия.