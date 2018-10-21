Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
21 октября 201819:39

"Электроцинк" поможет семье погибшего при пожаре спасателя

МЧС России/ТАСС

Руководство завода "Электроцинк" во Владикавказе обещает помочь родственникам спасателя, погибшего в воскресенье при тушении пожара, сообщает пресс-служба предприятия.

"Близким погибшего сотрудника МЧС будет оказана поддержка предприятия", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что погибший спасатель в числе первых бросился тушить огонь. Из первой группы сотрудников МЧС, прибывших на предприятие, пострадали еще трое.

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье в одном из цехов "Электроцинка". Первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем огонь перекинулся на складские помещения и достиг 4,5 тысячи квадратных метров​​​. Произошло обрушение части стены и кровли.

Во втором часу дня в воскресенье пожар был локализован, а в 15.33 полностью ликвидирован. Сотрудники предприятия благодарят сотрудников МЧС и главу республиканского ведомства Александра Хоружея за профессиональные и самоотверженные действия при тушении пожара: "Скорбим вместе с ними по поводу гибели их коллеги".

 

На территории "Электроцинка" продолжают оставаться два пожарных наряда для контроля над ситуацией.

Росприроднадзор уточняет, что вредных выбросов во время горения на предприятии не было, направление ветра не позволило продуктам горения попасть на территорию жилой застройки.

Сейчас

19:56

Среди жертв ДТП с автобусами на трассе А108 есть ребенок

19:29

Аниту Цой прооперируют в Москве

19:04

ДТП с погибшими в Подмосковье: один автобус столкнулся с другим на встречке

18:44

Главного инженера "Авангарда" отправили под домашний арест

18:05

Автобус и маршрутка устроили смертельное ДТП под Москвой

17:29

Жителей Москвы и области предупредили о "желтом" тумане

17:17

Острая боль: Анита Цой экстренно госпитализирована

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

ДТП с погибшими в Подмосковье: один автобус столкнулся с другим на встречке

ДТП с погибшими в Подмосковье: один автобус столкнулся с другим на встречке

50 минут назад
Все для массового поражения: как Росляков готовил бойню в Керчи

Все для массового поражения: как Росляков готовил бойню в Керчи

6 минут назад
Журналиста WP расчленили живьем

Журналиста WP расчленили живьем

59 минут назад
Падение Ми-17 в Калифорнийский залив сняли на видео

Падение Ми-17 в Калифорнийский залив сняли на видео

3 часа назад
Аниту Цой прооперируют в Москве

Аниту Цой прооперируют в Москве

26 минут назад
"Мощнейший" корабль: Киев раздует щеки до головной боли

"Мощнейший" корабль: Киев раздует щеки до головной боли

15 минут назад
Пенсионер застрелил сыновей из обреза и убил себя

Пенсионер застрелил сыновей из обреза и убил себя

8 часов назад
Нужна помощь: Илью Фота спасет операция на сердце

Нужна помощь: Илью Фота спасет операция на сердце

15.10.2018 08:29
Не завтра: Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Болтона

Не завтра: Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Болтона

3 часа назад
"Электроцинк" поможет семье погибшего при пожаре спасателя

"Электроцинк" поможет семье погибшего при пожаре спасателя

27 минут назад
Главного инженера разрушенного взрывом "Авангарда" отправили под домашний арест

Главного инженера разрушенного взрывом "Авангарда" отправили под домашний арест

1 час назад
Как создать свое фермерское хозяйство? Истории успеха. Всероссийская перепись фермеров "Своё"

Как создать свое фермерское хозяйство? Истории успеха. Всероссийская перепись фермеров "Своё"

19.10.2018 18:44
Премьера на "России 1": Сергей Безруков сыграл сложнейшую роль в карьере

Премьера на "России 1": Сергей Безруков сыграл сложнейшую роль в карьере

18.10.2018 21:25
Массимо Каррера: я провалился в матче против "Арсенала"

Массимо Каррера: я провалился в матче против "Арсенала"

47 минут назад
Аврил Лавин и Сельма Блэр рассказали о своих тяжелых болезнях

Аврил Лавин и Сельма Блэр рассказали о своих тяжелых болезнях

1 час назад
Усэйну Болту предложили профессиональный контракт футболиста

Усэйну Болту предложили профессиональный контракт футболиста

1 час назад
Кроссовер лишился двигателя после столкновения с автобусом в Серпухове. Видео

Кроссовер лишился двигателя после столкновения с автобусом в Серпухове. Видео

1 час назад
Ротенберг подал в суд на скандинавские банки

Ротенберг подал в суд на скандинавские банки

2 часа назад
Трамп сравнил письма Кима с любовными посланиями

Трамп сравнил письма Кима с любовными посланиями

2 часа назад
Федор Емельяненко возглавил наблюдательный совет Союза ММА России

Федор Емельяненко возглавил наблюдательный совет Союза ММА России

2 часа назад
Американские полицейские избили 14-летнюю девочку при задержании. Видео

Американские полицейские избили 14-летнюю девочку при задержании. Видео

2 часа назад
Карен Хачанов выиграл Кубок Кремля-2018

Карен Хачанов выиграл Кубок Кремля-2018

2 часа назад
Горбачев призвал Трампа почитать Путина

Горбачев призвал Трампа почитать Путина

3 часа назад
Прорыв дамбы в Хакасии: волной чуть не смыло целую улицу

Прорыв дамбы в Хакасии: волной чуть не смыло целую улицу

3 часа назад
Крушение поезда на Тайване: уточненные данные

Крушение поезда на Тайване: уточненные данные

3 часа назад
"Динамо" в большинстве победило "Зенит"

"Динамо" в большинстве победило "Зенит"

4 часа назад
Врачи не успели спасти мужчину, прилетевшего из Антальи в Волгоград

Врачи не успели спасти мужчину, прилетевшего из Антальи в Волгоград

4 часа назад
Обрушение пола на вечеринке в США, где пострадали 30 человек, попало на видео

Обрушение пола на вечеринке в США, где пострадали 30 человек, попало на видео

4 часа назад
Поклонская показала своего мужа

Поклонская показала своего мужа

4 часа назад
В Германии появилась ксенофобская реклама детского сада

В Германии появилась ксенофобская реклама детского сада

4 часа назад
22 столичных метра: поселиться в центре можно за 6,5 миллиона рублей

22 столичных метра: поселиться в центре можно за 6,5 миллиона рублей

5 часов назад
В Самаре авто с водителем провалилось в яму с кипятком. Видео

В Самаре авто с водителем провалилось в яму с кипятком. Видео

5 часов назад
Из Финского залива достали машину с трупами

Из Финского залива достали машину с трупами

6 часов назад
Климкин требует найти стоящих за скандальными билбордами

Климкин требует найти стоящих за скандальными билбордами

6 часов назад
Мама, я в Дубае: что купить в Арабских Эмиратах по цене двушки в Москве

Мама, я в Дубае: что купить в Арабских Эмиратах по цене двушки в Москве

8 часов назад
Премьера осени: на "России" выходит многосерийная драма "Ненастье"

Премьера осени: на "России" выходит многосерийная драма "Ненастье"

18.10.2018 16:07
Футболист сборной России вошел в топ Dota 2

Футболист сборной России вошел в топ Dota 2

20.10.2018 17:10
Еженедельная программа Вести.net от 20 октября 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 20 октября 2018 года

20.10.2018 11:24
Главная проблема лучевой терапии рака решена

Главная проблема лучевой терапии рака решена

20.10.2018 10:51
Художник превратил диснеевских принцесс в маленьких мальчиков

Художник превратил диснеевских принцесс в маленьких мальчиков

20.10.2018 09:48
От откровенных съемок до анорексии: 5 историй самых успешных моделей plus size

От откровенных съемок до анорексии: 5 историй самых успешных моделей plus size

19.10.2018 15:55
Как выбрать очищающий гель для проблемной кожи

Как выбрать очищающий гель для проблемной кожи

19.10.2018 15:51
Где подешевеет ОСАГО? Страховщики назвали регионы

Где подешевеет ОСАГО? Страховщики назвали регионы

19.10.2018 12:13
Жителям Москвы предложат самим выбрать место для парковок

Жителям Москвы предложат самим выбрать место для парковок

19.10.2018 10:06
Наши маршруты. Остров Калининград

Наши маршруты. Остров Калининград

18.10.2018 16:28