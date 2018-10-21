"Электроцинк" поможет семье погибшего при пожаре спасателя

Руководство завода "Электроцинк" во Владикавказе обещает помочь родственникам спасателя, погибшего в воскресенье при тушении пожара, сообщает пресс-служба предприятия.

"Близким погибшего сотрудника МЧС будет оказана поддержка предприятия", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что погибший спасатель в числе первых бросился тушить огонь. Из первой группы сотрудников МЧС, прибывших на предприятие, пострадали еще трое.

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье в одном из цехов "Электроцинка". Первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем огонь перекинулся на складские помещения и достиг 4,5 тысячи квадратных метров​​​. Произошло обрушение части стены и кровли.

Во втором часу дня в воскресенье пожар был локализован, а в 15.33 полностью ликвидирован. Сотрудники предприятия благодарят сотрудников МЧС и главу республиканского ведомства Александра Хоружея за профессиональные и самоотверженные действия при тушении пожара: "Скорбим вместе с ними по поводу гибели их коллеги".

На территории "Электроцинка" продолжают оставаться два пожарных наряда для контроля над ситуацией.

Росприроднадзор уточняет, что вредных выбросов во время горения на предприятии не было, направление ветра не позволило продуктам горения попасть на территорию жилой застройки.