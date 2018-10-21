Массимо Каррера: я провалился в матче против "Арсенала"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера после проигранного поединка 11-го тура российской премьер-лиги выразил мнение, что он может ошибаться при принятии решений. Ответственность за поражение от "Арсенала" он взял на себя.

"Главный ответственный за результат – я. Мы работаем над тем, чтобы демонстрировать свои лучшие качества, — приводит слова Карреры Спорт24.Ru. – Может, я неправильно выбираю состав или мотивирую своих подопечных… Но я стараюсь. Против "Арсенала" я выпускал на замену футболистов в надежде, что они смогут перевернуть игру, но сегодня я провалился".

Напомним, что "красно-белые" в домашнем поединке против тульского "Арсенала" дважды вели в счете, но в итоге проиграли со счетом 2:3.