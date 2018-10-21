Новости Политика

Все видео этой рубрики
21 октября 201820:20 Дмитрий Киселёв

Путин уточнил, кто попадет в рай

Тема массового убийства в Керчи для всех оказалась столь острой, что именно с нее началась пленарная дискуссия на уже 15-м собрании международного клуба "Валдай". В нем участвуют политики, эксперты и журналисты из 33 стран мира. На этот раз встреча проходила в Сочи.

"Это в том числе, судя по всему, результат глобализации, как ни странно. В соцсетях, Интернете мы видим, что созданы целые сообщества. Все началось с известных трагических событий в Соединенных Штатах. Молодые люди с неустойчивой психикой создают для себя каких-то лжегероев. Это значит, что все мы вместе взятые, не только в России, в мире в целом, плохо реагируем на изменяющиеся условия. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей и они хватают этот суррогат героизма. Это приводит к трагедиям подобного рода. А настоящему героизму есть место в нашей жизни, и одно из направлений этого героизма — защита цивилизации от язв сегодняшнего дня. Важнейшая и острейшая из них — это, конечно, терроризм", — заявил Владимир Путин.

Кроме терроризма безусловные риски несет с собой приближение НАТО к нашим границам и прямо-таки дикий военный бюджет США. Но даже в этих условиях Россия чувствует себя уверенно.

"Мы же живем в мире, в основе безопасности которого лежит ядерный потенциал. Россия — одна из крупнейших ядерных держав. И вы знаете, я сказал об этом публично, как ответ на строительство ПРО Соединенных Штатов мы совершенствуем свои ударные комплексы. Причем у нас на вооружении уже стоят некоторые, а некоторые будут поставлены в самое ближайшее время. Я имею в виду систему "Авангард". Это очевидный факт, эксперты это понимают, осознают, обогнали всех наших партнеров и конкурентов в этой сфере. Высокоточного гиперзвукового оружия пока ни у кого нет. Некоторые планируют испытать его через полтора-два года только, а у нас на вооружении стоит это высокотехнологичное современное оружие. И поэтому мы в этом смысле чувствуем себя уверенно", — отметил глава российского государства.

Уверенно. Хотя, конечно же, осознавая все риски. И главный риск бесконтрольной гонки вооружений в том, что у США с их военным бюджетом, что на порядок больше, чем у России, в какой-то роковой момент может появиться соблазн, иллюзия возможности военной победы над Россией. Ведь по-человечески человек, на каких бы высотах власти он ни находился, может к ядерному оружию привыкнуть как к обыденности. А чувство опасности и ощущение неминуемости ответного удара может притупиться, и тогда в минуту слабости, точнее, ложного ощущения всесилия, что психологически одно и то же, рука потянется к ядерной кнопке. Результат — полное взаимное уничтожение, когда победителей не будет. Путин на Валдае объяснил это в ярких образах. При этом еще и подчеркнув, что Россия отказывается от нанесения первой массированного ядерного удара.

"У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция — это ответно-встречный удар. Для тех, кто знает, не нужно говорить, что это такое, для тех, кто не посвящен, скажу еще раз: это значит, что мы готовы и будем применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России, по нашей территории. Конечно, это всемирная катастрофа, но я повторяю, мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара. Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие, сами ничего не делаем. Но тогда агрессор все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы — жертвы агрессии, и мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", — заявил Владимир Путин.

Вопросы по Сирии были ожидаемы. С одной стороны, там явные успехи правительственной армии при поддержке России и при координации с Турцией и Ираном, а с другой, — игра США с курдами. Американцам им нечего предложить, но зато курдов можно использовать для имитации борьбы с террористами ИГИЛ (запрещено в РФ) и оправдания незаконного военного присутствия США в Сирии. При этом американские ВВС действуют в Сирии не только неэффективно, но даже и неряшливо.

Недавно, как сообщило сирийское агентство САНА, авиация коалиции во главе с США нанесла удары по двум деревням провинции Дэйр-эз-Зор. В общем сумме 62 мирных жителя погибли. Раненых — куда больше. Между тем террористы на подконтрольной американцам территории чувствуют себя там неуязвимыми. Вопиющий пример на клубе "Валдай" привел Путин.

"Мы видим, что происходит на левом берегу Евфрата. Наверное, коллеги знают: эта территория находится под патронатом наших американских партнеров. Они опираются на курдские вооруженные формирования. Но они явно недоработали, в нескольких населенных пунктах остались представители ИГИЛ, и они начали в последнее время расширять зону своего присутствия: захватили 130 семей, это почти 700 человек, в заложники. Наверное, мало кто знает из сидящих в зале, они выдвинули ультиматумы, определенные требования и предупредили, что если эти ультиматумы не будут исполняться, то они будут каждый день расстреливать по 10 человек. Уже расстреляли 10 человек. Они начали исполнять свои угрозы. Это просто ужас, катастрофа, на мой взгляд. Нужно с этим что-то делать. Что же коллеги наши отмалчиваются? И, по нашим данным, захватили в заложники несколько граждан из Соединенных Штатов и европейских стран. Все молчат, какая-то тишина, как будто ничего не происходит", — возмущен российский президент.

Естественно, что в современном мире, когда национализм переживает свое возрождение — от мягких форм, например, в Венгрии и до диких, как это на Украине, — Путина спросили о русском национализме. Ответ начать пришлось с исторического экскурса.

"Россия складывалась как многонациональное государство, а потом уже и как многоконфессиональное. Но оно тысячу лет существует и является устойчивым, прежде всего потому, что изначально закладывалось очень толерантное отношение между всеми формирующими это государство нациями и представителями различных религий. Это основа существования России. И если мы хотим, чтобы Россия сохранялась такой, развивалась, укреплялась, а государствообразующим народом, безусловно, является русский народ, то в интересах русского народа сохранение этой страны. А если мы будем выпячивать такой пещерный национализм вперед, поливать грязью представителей других этносов, мы развалим страну, в чем не заинтересован русский народ. А я хочу, чтобы Россия сохранилась, в том числе и в интересах русского народа. И в этом смысле я и сказал, что самым правильным, самым настоящим националистом и самым эффективным являюсь я. Но это не пещерный национализм, дурацкий и придурочный, который ведет к развалу нашего государства. Вот в чем разница. У меня почти 146 миллионов единомышленников", — отметил Владимир Путин.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

20:40

Полномочия президента Италии хотят урезать

20:14

СМИ: тренер "Спартака" Каррера будет отправлен в отставку

19:56

Среди жертв ДТП с автобусами на трассе А108 есть ребенок

19:29

Аниту Цой прооперируют в Москве

19:04

ДТП с погибшими в Подмосковье: один автобус столкнулся с другим на встречке

18:44

Главного инженера "Авангарда" отправили под домашний арест

18:05

Автобус и маршрутка устроили смертельное ДТП под Москвой

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Среди жертв ДТП с автобусами на трассе А108 есть ребенок

Среди жертв ДТП с автобусами на трассе А108 есть ребенок

1 час назад
Все для массового поражения: как Росляков готовил бойню в Керчи

Все для массового поражения: как Росляков готовил бойню в Керчи

1 час назад
Журналиста WP расчленили живьем

Журналиста WP расчленили живьем

2 часа назад
Москва заранее подготовилась к выходу Вашингтона из ДРСМД

Москва заранее подготовилась к выходу Вашингтона из ДРСМД

1 час назад
Путин уточнил, кто попадет в рай

Путин уточнил, кто попадет в рай

1 час назад
Падение Ми-17 в Калифорнийский залив сняли на видео

Падение Ми-17 в Калифорнийский залив сняли на видео

4 часа назад
Фейковая жена и порча для Трампа

Фейковая жена и порча для Трампа

41 минута назад
Пенсионер застрелил сыновей из обреза и убил себя

Пенсионер застрелил сыновей из обреза и убил себя

10 часов назад
Аниту Цой прооперируют в Москве

Аниту Цой прооперируют в Москве

2 часа назад
Полномочия президента Италии хотят урезать

Полномочия президента Италии хотят урезать

42 минуты назад
Как создать свое фермерское хозяйство? Истории успеха. Всероссийская перепись фермеров "Своё"

Как создать свое фермерское хозяйство? Истории успеха. Всероссийская перепись фермеров "Своё"

19.10.2018 18:44
Комедия про блокаду Ленинграда может выйти к 75-летию ее снятия

Комедия про блокаду Ленинграда может выйти к 75-летию ее снятия

21 минута назад
"Краснодар" упустил шанс сократить отставание от "Зенита", проиграв "Ахмату"

"Краснодар" упустил шанс сократить отставание от "Зенита", проиграв "Ахмату"

33 минуты назад
Российские пляжники выиграли бронзу на этапе Мирового тура

Российские пляжники выиграли бронзу на этапе Мирового тура

50 минут назад
СМИ: тренер "Спартака" Каррера будет отправлен в отставку

СМИ: тренер "Спартака" Каррера будет отправлен в отставку

1 час назад
Три по 2:1: клубы КХЛ одерживают победы с одинаковым счетом

Три по 2:1: клубы КХЛ одерживают победы с одинаковым счетом

1 час назад
"Мощнейший" корабль: Киев раздует щеки до головной боли

"Мощнейший" корабль: Киев раздует щеки до головной боли

1 час назад
"Электроцинк" поможет семье погибшего при пожаре спасателя

"Электроцинк" поможет семье погибшего при пожаре спасателя

2 часа назад
Главного инженера разрушенного взрывом "Авангарда" отправили под домашний арест

Главного инженера разрушенного взрывом "Авангарда" отправили под домашний арест

2 часа назад
Аврил Лавин и Сельма Блэр рассказали о своих тяжелых болезнях

Аврил Лавин и Сельма Блэр рассказали о своих тяжелых болезнях

3 часа назад
Усэйну Болту предложили профессиональный контракт футболиста

Усэйну Болту предложили профессиональный контракт футболиста

3 часа назад
Кроссовер лишился двигателя после столкновения с автобусом в Серпухове. Видео

Кроссовер лишился двигателя после столкновения с автобусом в Серпухове. Видео

3 часа назад
Ротенберг подал в суд на скандинавские банки

Ротенберг подал в суд на скандинавские банки

3 часа назад
Трамп сравнил письма Кима с любовными посланиями

Трамп сравнил письма Кима с любовными посланиями

3 часа назад
Федор Емельяненко возглавил наблюдательный совет Союза ММА России

Федор Емельяненко возглавил наблюдательный совет Союза ММА России

3 часа назад
Американские полицейские избили 14-летнюю девочку при задержании. Видео

Американские полицейские избили 14-летнюю девочку при задержании. Видео

3 часа назад
Карен Хачанов выиграл Кубок Кремля-2018

Карен Хачанов выиграл Кубок Кремля-2018

4 часа назад
Горбачев призвал Трампа почитать Путина

Горбачев призвал Трампа почитать Путина

5 часов назад
Прорыв дамбы в Хакасии: волной чуть не смыло целую улицу

Прорыв дамбы в Хакасии: волной чуть не смыло целую улицу

5 часов назад
Крушение поезда на Тайване: уточненные данные

Крушение поезда на Тайване: уточненные данные

5 часов назад
"Динамо" в большинстве победило "Зенит"

"Динамо" в большинстве победило "Зенит"

5 часов назад
Врачи не успели спасти мужчину, прилетевшего из Антальи в Волгоград

Врачи не успели спасти мужчину, прилетевшего из Антальи в Волгоград

5 часов назад
Обрушение пола на вечеринке в США, где пострадали 30 человек, попало на видео

Обрушение пола на вечеринке в США, где пострадали 30 человек, попало на видео

6 часов назад
Поклонская показала своего мужа

Поклонская показала своего мужа

6 часов назад
В Германии появилась ксенофобская реклама детского сада

В Германии появилась ксенофобская реклама детского сада

6 часов назад
22 столичных метра: поселиться в центре можно за 6,5 миллиона рублей

22 столичных метра: поселиться в центре можно за 6,5 миллиона рублей

6 часов назад
В Самаре авто с водителем провалилось в яму с кипятком. Видео

В Самаре авто с водителем провалилось в яму с кипятком. Видео

6 часов назад
Из Финского залива достали машину с трупами

Из Финского залива достали машину с трупами

7 часов назад
Климкин требует найти стоящих за скандальными билбордами

Климкин требует найти стоящих за скандальными билбордами

8 часов назад
Мама, я в Дубае: что купить в Арабских Эмиратах по цене двушки в Москве

Мама, я в Дубае: что купить в Арабских Эмиратах по цене двушки в Москве

9 часов назад
Премьера осени: на "России" выходит многосерийная драма "Ненастье"

Премьера осени: на "России" выходит многосерийная драма "Ненастье"

18.10.2018 16:07
Футболист сборной России вошел в топ Dota 2

Футболист сборной России вошел в топ Dota 2

20.10.2018 17:10
Еженедельная программа Вести.net от 20 октября 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 20 октября 2018 года

20.10.2018 11:24
Главная проблема лучевой терапии рака решена

Главная проблема лучевой терапии рака решена

20.10.2018 10:51
Художник превратил диснеевских принцесс в маленьких мальчиков

Художник превратил диснеевских принцесс в маленьких мальчиков

20.10.2018 09:48
От откровенных съемок до анорексии: 5 историй самых успешных моделей plus size

От откровенных съемок до анорексии: 5 историй самых успешных моделей plus size

19.10.2018 15:55
Как выбрать очищающий гель для проблемной кожи

Как выбрать очищающий гель для проблемной кожи

19.10.2018 15:51
Где подешевеет ОСАГО? Страховщики назвали регионы

Где подешевеет ОСАГО? Страховщики назвали регионы

19.10.2018 12:13
Жителям Москвы предложат самим выбрать место для парковок

Жителям Москвы предложат самим выбрать место для парковок

19.10.2018 10:06
Наши маршруты. Остров Калининград

Наши маршруты. Остров Калининград

18.10.2018 16:28