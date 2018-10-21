Путин уточнил, кто попадет в рай
Тема массового убийства в Керчи для всех оказалась столь острой, что именно с нее началась пленарная дискуссия на уже 15-м собрании международного клуба "Валдай". В нем участвуют политики, эксперты и журналисты из 33 стран мира. На этот раз встреча проходила в Сочи.
"Это в том числе, судя по всему, результат глобализации, как ни странно. В соцсетях, Интернете мы видим, что созданы целые сообщества. Все началось с известных трагических событий в Соединенных Штатах. Молодые люди с неустойчивой психикой создают для себя каких-то лжегероев. Это значит, что все мы вместе взятые, не только в России, в мире в целом, плохо реагируем на изменяющиеся условия. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей и они хватают этот суррогат героизма. Это приводит к трагедиям подобного рода. А настоящему героизму есть место в нашей жизни, и одно из направлений этого героизма — защита цивилизации от язв сегодняшнего дня. Важнейшая и острейшая из них — это, конечно, терроризм", — заявил Владимир Путин.
Кроме терроризма безусловные риски несет с собой приближение НАТО к нашим границам и прямо-таки дикий военный бюджет США. Но даже в этих условиях Россия чувствует себя уверенно.
"Мы же живем в мире, в основе безопасности которого лежит ядерный потенциал. Россия — одна из крупнейших ядерных держав. И вы знаете, я сказал об этом публично, как ответ на строительство ПРО Соединенных Штатов мы совершенствуем свои ударные комплексы. Причем у нас на вооружении уже стоят некоторые, а некоторые будут поставлены в самое ближайшее время. Я имею в виду систему "Авангард". Это очевидный факт, эксперты это понимают, осознают, обогнали всех наших партнеров и конкурентов в этой сфере. Высокоточного гиперзвукового оружия пока ни у кого нет. Некоторые планируют испытать его через полтора-два года только, а у нас на вооружении стоит это высокотехнологичное современное оружие. И поэтому мы в этом смысле чувствуем себя уверенно", — отметил глава российского государства.
Уверенно. Хотя, конечно же, осознавая все риски. И главный риск бесконтрольной гонки вооружений в том, что у США с их военным бюджетом, что на порядок больше, чем у России, в какой-то роковой момент может появиться соблазн, иллюзия возможности военной победы над Россией. Ведь по-человечески человек, на каких бы высотах власти он ни находился, может к ядерному оружию привыкнуть как к обыденности. А чувство опасности и ощущение неминуемости ответного удара может притупиться, и тогда в минуту слабости, точнее, ложного ощущения всесилия, что психологически одно и то же, рука потянется к ядерной кнопке. Результат — полное взаимное уничтожение, когда победителей не будет. Путин на Валдае объяснил это в ярких образах. При этом еще и подчеркнув, что Россия отказывается от нанесения первой массированного ядерного удара.
"У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция — это ответно-встречный удар. Для тех, кто знает, не нужно говорить, что это такое, для тех, кто не посвящен, скажу еще раз: это значит, что мы готовы и будем применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России, по нашей территории. Конечно, это всемирная катастрофа, но я повторяю, мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара. Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие, сами ничего не делаем. Но тогда агрессор все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы — жертвы агрессии, и мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", — заявил Владимир Путин.
Вопросы по Сирии были ожидаемы. С одной стороны, там явные успехи правительственной армии при поддержке России и при координации с Турцией и Ираном, а с другой, — игра США с курдами. Американцам им нечего предложить, но зато курдов можно использовать для имитации борьбы с террористами ИГИЛ (запрещено в РФ) и оправдания незаконного военного присутствия США в Сирии. При этом американские ВВС действуют в Сирии не только неэффективно, но даже и неряшливо.
Недавно, как сообщило сирийское агентство САНА, авиация коалиции во главе с США нанесла удары по двум деревням провинции Дэйр-эз-Зор. В общем сумме 62 мирных жителя погибли. Раненых — куда больше. Между тем террористы на подконтрольной американцам территории чувствуют себя там неуязвимыми. Вопиющий пример на клубе "Валдай" привел Путин.
"Мы видим, что происходит на левом берегу Евфрата. Наверное, коллеги знают: эта территория находится под патронатом наших американских партнеров. Они опираются на курдские вооруженные формирования. Но они явно недоработали, в нескольких населенных пунктах остались представители ИГИЛ, и они начали в последнее время расширять зону своего присутствия: захватили 130 семей, это почти 700 человек, в заложники. Наверное, мало кто знает из сидящих в зале, они выдвинули ультиматумы, определенные требования и предупредили, что если эти ультиматумы не будут исполняться, то они будут каждый день расстреливать по 10 человек. Уже расстреляли 10 человек. Они начали исполнять свои угрозы. Это просто ужас, катастрофа, на мой взгляд. Нужно с этим что-то делать. Что же коллеги наши отмалчиваются? И, по нашим данным, захватили в заложники несколько граждан из Соединенных Штатов и европейских стран. Все молчат, какая-то тишина, как будто ничего не происходит", — возмущен российский президент.
Естественно, что в современном мире, когда национализм переживает свое возрождение — от мягких форм, например, в Венгрии и до диких, как это на Украине, — Путина спросили о русском национализме. Ответ начать пришлось с исторического экскурса.
"Россия складывалась как многонациональное государство, а потом уже и как многоконфессиональное. Но оно тысячу лет существует и является устойчивым, прежде всего потому, что изначально закладывалось очень толерантное отношение между всеми формирующими это государство нациями и представителями различных религий. Это основа существования России. И если мы хотим, чтобы Россия сохранялась такой, развивалась, укреплялась, а государствообразующим народом, безусловно, является русский народ, то в интересах русского народа сохранение этой страны. А если мы будем выпячивать такой пещерный национализм вперед, поливать грязью представителей других этносов, мы развалим страну, в чем не заинтересован русский народ. А я хочу, чтобы Россия сохранилась, в том числе и в интересах русского народа. И в этом смысле я и сказал, что самым правильным, самым настоящим националистом и самым эффективным являюсь я. Но это не пещерный национализм, дурацкий и придурочный, который ведет к развалу нашего государства. Вот в чем разница. У меня почти 146 миллионов единомышленников", — отметил Владимир Путин.
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