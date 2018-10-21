Москва заранее подготовилась к выходу Вашингтона из ДРСМД

Автор: Дмитрий Киселёв

Американский президент Дональд Трамп как бы походя, поднимаясь в самолет, заявил, что США отказываются от Договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией (РСМД). Заявление сделано в канун прилета в Москву помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Болтон уже здесь. 22 октября у него встреча с Николаем Патрушевым — секретарем Совбеза России.

Пока заявления Трампа о разрыве Договора по РСМД звучат как шантаж, поскольку, с одной стороны, абсолютно голословно, а с другой, — никаких конкретных дипломатических шагов по выходу из Договора по РСМД США не сделали. Разумеется, если Джон Болтон в соответствии со статьей 15-й Договора по РСМД за шесть месяцев до выхода официально не уведомит Россию о принятом Соединенными Штатами решении. Такое уведомление не может быть просто капризом слов. Договор оговаривает и это.

"В таком уведомлении содержится заявление об исключительных обстоятельствах, которые уведомляющая сторона рассматривает как поставившие под угрозу ее высшие интересы", — говорится в документа.

Статья 16-я предполагает и возможность внесения поправок в договор. И странно, что Америка решает разорвать договор, даже не предложив к нему поправки. Впрочем, пока мы еще не знаем, с чем конкретно прилетел в Москву Болтон. Что же до радикального заявления Трампа о разрыве, то в нем сквозит легкость необыкновенная. Этот договор вот уже 30 лет — важнейший элемент безопасности в Европе, поскольку именно для Европы ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 километров до 5,5 тысячи — с подлетным временем лишь в минуты — наиболее опасны.

Америке, судя по всему на это плевать. Она уже срывает договор, размещая в Румынии и Польше свои пусковые ракетные установки системы ПРО, нарушающие ограничения по РСМД. Сейчас, чтобы освободить себе руки, Трамп голословно обвиняет Россию и под этим прикрытием идет на слом глобальной системы безопасности. До сих пор она была основана на балансе ограниченной силы. Если США договор все же разорвут, то в будущем безопасность обеспечит другой баланс — неограниченной силы. мурашки от этого.

Если говорить о реакции нашего МИД на сделанное Трампом заявление, то с комментарием по теме уже выступил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Назвав американскую политику "топорной и грубой", Рябков добавил: "Неоднократно говорилось с российской стороны, что никаких оснований для обвинений в том, что Россия якобы нарушает этот договор, у американцев нет".

Автор: Александр Христенко

О скором выходе из важнейшего договора между Россией и США Дональд Трамп сообщил возле самолета, как бы на бегу. Договор РСМД о ликвидации ракет средней и меньшей дальности называют краеугольным камнем безопасности Европы, который теперь, похоже, будет просто выброшен по решению США.

Америка обвинила Россию в испытании новой крылатой ракеты наземного базирования, которая якобы летит дальше 500 километров. При этом никаких доказательств, например, данных, где и когда прошел запуск, Вашингтон так и не предъявил. Мол, свои источники не раскроем, вы все сами знаете.

"Мы отрицаем все безосновательные обвинения. Важно, что в данном случае мы даже не слышим фразу "весьма вероятно", которую любят некоторые западные коллеги. Звучат утверждения, что русские все нарушают", — сказал Анатолий Антонов, чрезвычайный и полномочный посол России в США.

В этом году исполнилось ровно 30 лет с момента вступления в силу Договора РСМД. Стороны уничтожили целый класс ракет, в том числе американские системы "Першинг" и советские "Пионер". Крайне опасное оружие, ведь оснащались эти ракеты ядерными боеголовками, в зоне поражения была вся Европа, а подлетное время — считаные минуты.

Россия обвинила США в нескольких нарушениях РСМД. Одно из них — пусковые установки MK41 американской системы ПРО в Польше и Румынии. По данным российских военных, они универсальны — из них можно запускать не только оборонительные противоракеты, но наступательные "Томагавки", а это — прямое нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Дональд Трамп несколько раз упомянул Китай, который вообще не является стороной договора. И это совсем не случайно. "С недавних пор мы слышим все больше заявлений со стороны американского военного командования, что США нужны ракеты средней и меньшей дальности для того, чтобы сдерживать Китай. Может быть, обвиняя Россию, Америка просто ищет предлог для того чтобы выйти из Договора РСМД?" – отметил Антонов.

Москва к такому варианту развития событий заранее подготовилась. Созданы крылатые ракеты "Калибр" для подводных лодок, кораблей и авиации — они не нарушают РСМД — и это оружие того же класса, что было до сих пор у США.

"Мы считаем, что мы просто выровняли сейчас ситуацию. Если это не нравится и у кого-то есть желание выйти из договора вообще, у американских партнеров, с нашей стороны ответ будет мгновенным, хочу об этом сказать и предупредить, мгновенным и зеркальным", — заявил Владимир Путин.

Решение Трампа в Вашингтоне встретили неоднозначно. Многие сенаторы считают, что надо все же договариваться. "Это решение сведет на нет десятилетия усилий по контролю над вооружениями, которые прилагали обе партии, начиная со времен Рейгана. Нам не следует так поступать. Нам нужно решить проблемы оставаясь в договоре и двигаться дальше", — сказал один из сенаторов.

Возможный разрыв договора расколол и союзников в Европе. Британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что королевство "абсолютно непоколебимо" поддержит США, в Германии — прямо противоположная реакция. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что выход Америки из РСМД будет иметь негативные последствия для нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, СНВ. В немецком правительстве также подчеркнули, что действующий договор "в особой мере служит в том числе европейским интересам".

Но в Вашингтоне, как всегда, лучше знают, что в европейских интересах. Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон — он и продавливал идею разрыва РСМД — всю свою долгую жизнь в политике выступал против вообще всех соглашений, которые контролируют вооружения и хоть в чем-то ограничивают Америку. С этим, надо полагать, и отправился в Москву.

Когда помощник по нацбезопасности президента США Трампа Болтон был уже в Москве, последовала и реакция из Кремля. Путин планирует принять Болтона, сообщил пресс-секретарь главы государства Песков. Встреча намечена на 23 октября. "Наверняка после последних заявлений потребуются разъяснения американской стороны", — добавил Дмитрий Песков.