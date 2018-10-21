Аниту Цой прооперируют в Москве

Певице Аните Цой потребовалась срочная операция из-за обострения желчнокаменной болезни. Артистка почувствовала острую боль в спине во время гастролей в Краснодарском крае.

Аниту доставили вертолетом в больницу в Краснодаре. После обследования Цой вылетела в Москву для лечения в сопровождении медицинской бригады, пишет РИА Новости.

Как сообщил концертный директор певицы Дмитрий Бушуев, выступления в Уфе, Набережных Челнах, Самаре и Казани переносятся, но все купленные ранее билеты действительны.