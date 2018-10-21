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Ситуация на Украине 20 минут назад
"Мощнейший" корабль: Киев раздует щеки до головной боли
Если в Азовское море после ремонта вернется украинский пограничный сторожевой корабль проекта 205П BG-32 "Донбасс", Украина приобретет себе "очередную головную боль", считает главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым", подполковник запаса Сергей Ченнык. По его словам, корабль был в непригодном состоянии даже до раздела Черноморского флота между Россией и Украиной в 1994 году.
Как отметил Ченнык, Киев называет корабль "Донбасс" чуть ли не флагманом украинского азовского флота, едва ли не основную ударную силу. "На самом деле он ни на йоту не меняет соотношение сил в регионе", — цитирует слова эксперта RT.
Он отметил, что "Донбасс" слабо вооружен, а также не способен передвигаться с большой скоростью. Кроме того, он пережил капитальный ремонт. Поэтому этот корабль даст Украине "больше проблем, чем чего-то полезного", уверен Ченнык.
Желание Украины представить этот сторожевой корабль мощным представляет собой "банальную демонстрацию силы и надувание щек", заявил эксперт.
Состояние Военно-морских сил Украины Ченнык назвал катастрофическим, поскольку у них нет единства сил и средств, концепции боевого применения, авиационного прикрытия.
"Поэтому, думаю, самой Украине не стоит вдохновляться тем, что теперь они сильные на Азовском море. Как были слабыми, так и остались», — указал главный редактор журнала "Military Крым".
Украинский пограничный корабль "Донбасс" вернулся в акваторию Азовского моря после капитального ремонта. Он построен более 30 лет назад, вооружен двумя спаренными 30-миллиметровыми артиллерийскими установками Ак-230 и пулеметами ДШКМ и ПКМБ. Численность экипажа — 31 человек. В Киеве корабль "Донбасс" называют "одной из самых мощных единиц украинских сил".
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