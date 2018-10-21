Три по 2:1: клубы КХЛ одерживают победы с одинаковым счетом

В субботу, 21-го октября, в трех городах России состоялись поединки регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Все три встречи завершились с одинаковым счетом 2:1. И в каждой игре командам для определения победителя не хватило основного времени.

В Санкт-Петербурге прошел, пожалуй, самый упорный поединок в текущем игровом дне. На гол московского армейца Сергея Андронова хоккеисты клуба из Северной столицы ответили шайбой Андрея Кузьменко и завершили основное время при ничьей 1:1. Овертайм также не выявил победителя и только в серии буллитов москвич Максим Шалунов принес победу ЦСКА. Отметим, что арбитры матча после броска Ярно Коскиранты долго не могли определить взятие ворот — с первого раза оставалось непонятным, пересекла ли шайба линию. Однако после тщательного просмотра повторов со всех ракурсов стало ясно — не пересекла.

В Ярославле "Локомотив" принимал лидера Восточной конференции "Автомобилист" из Екатеринбурга. Именно гости и открыли счет усилиями Максима Рассейкина. Впрочем, уже через восемь минут Брэндон Козун восстановил статус-кво. Но дожать соперника хозяева не смогли – в овертайме нападающий "Автомобилиста" Стефан Да Коста вырвал выездную победу для своего клуба.

Третьим чересчур гостеприимным клубом оказалась "Северсталь", которая на своем льду в Череповце также проиграла гостям – магнитогорскому "Металлургу". Как и в двух остальных матчах дня первыми забили гости – расторопнее всех оказался Евгений Тимкин. Череповчане не растерялись и уже через семь минут Юрий Трубачев сделал счет ничейным. Но Сергей Мозякин уже в дополнительное время сделал победителем "Магнитку".