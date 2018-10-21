СМИ: тренер "Спартака" Каррера будет отправлен в отставку

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера в ближайшее время может быть отправлен в отставку. Руководители десятикратных чемпионов России приняли принципиальное решение об увольнении итальянского специалиста.

При этом, как сообщает "Спорт-экспресс", сменить Карреру на этом посту может Леонарду Жардим, который ранее лишился своей должности во французском "Монако". Однако на первое время исполняющим обязанности главного тренера станет Рауль Рианчо.

Напомним, что в матче 11-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" спартаковцы потерпели поражение со счетом 2:3. Проигрыш стал четвертым в сезоне РПЛ.