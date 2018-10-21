Фейковая жена и порча для Трампа
Минюст США выдвинул против гражданки России Елены Хусяйновой обвинение во вмешательстве в предстоящие выборы в Конгресс. Якобы она вступила в кем-то в сговор с целью "посеять смуту в политической системе США" за счет "распространения дезинформации" и "провоцирования споров" по широкому спектру резонансных вопросов. Абсурд. Ведь споры сейчас в США возникают по самым разным поводам и без русских.
До выборов в Конгресс — три недели, до Хэллоуина — две, но "бруклинские ведьмы" уже выходят на охоту. Охоту на ведьм. Навести порчу на нового члена Верховного суда Бретта Кавано, которого американские либералы записали в насильники и кандидатуру которого поддерживал Дональд Трамп, решила хозяйка магазинчика спиритической литературы. Слетелись не только единомышленницы, но и те, кто со своим полом еще не определились.
Но шабаш в итоге пошел не по сценарию. Не дожидаясь магических предметов, сочувствующие ведьмам пустили в ход площадную брань. Перекричать пытались членов общины соседней церкви. Им не понравилось, что ради политики кого-то можно вот так запросто проклинать. Пришлось вызывать полицию.
Сами ведьмы при этом утверждают, что Кавано у них не первый. Мол, они и на Трампа уже трижды наводили порчу. В штате Монтана, куда американский президент недавно летал агитировать за республиканских кандидатов, у нью-йорксих злопыхательниц нашлись последователи. На холмах и крышах, что находятся рядом с аэропортом, выложили большими буквы слова "лжец" и "импичмент". Но Трамп не всматривался. На земле его ждал теплый прием от единомышленников.
"Это будут выборы под девизом Кавано: караван, закон и порядок и здравый смысл. Вот такие будут выборы", — заявил Трамп.
Караван мигрантов, про который говорил Трамп, выдвинулся из города Сан-Педро-Сулаю, что находится в Гондурасе. За неделю люди пересекли Гватемалу и вступили в противостояние с мексиканскими правоохранителями. Пострадали шестеро полицейских. Толпу удалось приостановить на мосту у приграничной реки Сучьяте. Но это пока. Несколько тысяч человек, отправившихся на север континента с женами и детьми, в любой момент готовы снятся с места в погоне за лучшей долей.
Американский президент проводит экстренные совещания в Белом доме и даже готов бросить против беженцев американскую армию. Не иначе как происки демократов, объясняет Трамп происходящее на митингах своим сторонникам.
"Демократы открыто призывают миллионы нелегальных чужаков нарушать наши законы, ломать наши границы и разорить нашу страну", — уверен Трамп.
Восьмой час вечера. Нью-йоркская окраина. Из сумрака то и дело возникают потенциальные избиратели, спешащие на предвыборную встречу. У эмигранта из Мексики Сисера Роблеса с английским пока не очень, зато есть американский паспорт, а значит, будет и отданный голос. Конечно, не за Трампа и республиканцев. "Мы должны изменить эту страну. Потому что много законов, которые отвергают иммигрантов", — считает Роблес.
Он надеется на Александрию Окасио Кортес. Ее провозгласили восходящей звездой американской политики. Молодая социалистка начинала у Берни Сандерса, но вскоре пустилась в самостоятельное плавание. Сенсационная победа на праймериз над конкурентом-демократом Джо Кроули, который просидел на Капитолийском холме без малого десять лет, почти гарантировала Окасио Кортес место в Конгрессе.
Помешать избраться ей может что-то совсем уж экстраординарное. Например, пришельцы, которые задумают вновь объявится в Куинсе. Узнаваемые декорации к фильму" Люди в черном" до сих пор находятся на территории 14-го избирательного округа, от которого Оказия Кортес и баллотируется в Конгресс.
Фантастические перемены в жизни самой Александрии уже произошли. Недавняя дебютантка теперь — частая гостья на CNN и в популярных на всю Америку шоу Стивена Колбера и Джимми Кимела. Себя Окасио Кортес, конечно, считает политиком прогрессивным. Проверить, до чего готов дойти прогресс, мы решили с помощью простого вопроса: "Если вас изберут в Конгресс, будете ли вы пытаться улучшить отношения между нашими двумя странами?" "Извините, мы не можем об этом говорить", — ответила Окасио Кортес.
Внутрь камеру "Вестей недели" так и не пустили. Видимо, испугались российского вмешательства в разговор о глобальном потеплении. Холодно настроены и рядовые участники беседы.
В общем два года разговоров про "русскую угрозу" выработали в людях соответствующие рефлексы. Чтобы они и дальше срабатывали на автомате, американский Минюст выкатывает новые обвинения. На этот раз — против жительницы Санкт-Петербурга Елены Хусяйновой. Власти США считают, что именно она была бухгалтером у интернет-троллей, якобы, сеявших смуту в американской политической системе в 2016-м и продолжающих это делать по сей день.
"Это не имеет отношения к моей кампании. Хакеры, скорее, любят Хиллари Клинтон, чем меня", — отметил Трамп.
Впрочем, политические симпатии сейчас разделяют не только хакеров, но и рэперов. В заочный баттл с Каньи Уэстом, который посмел не только примерить знаменитую кепку, но и личным примером опровергнуть господствующее в среде американских либералов мнение о засевшем в Белом доме расисте, вступил его коллега по ремеслу рэпер T.I., в миру — Клиффорд Харрис. Больше всех, правда, от Харриса почему-то досталось Мелании Трамп.
Действие ролика разворачивается в Овальном кабинете. Перед рэпером в неприличном виде танцует женщина, похожая на первую леди США. Потом залезает на стол. Лица не видно, зато нетрудно разглядеть надпись на куртке "Мне реально плевать. А тебе?", которую настоящая Мелания однажды надевала. В Белом доме призвали к бойкоту зарвавшегося исполнителя, а Мелания фейковая, которую по иронии зовут Мелани, теперь жалуется на преследования.
Так звезда фильмов "Мутанты Икс" и "Секс по алфавиту" за какие-то пару дней почувствовала себя уверенно в жанре политической сатиры. И начала сольную карьеру. Пока что в Instagram.
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