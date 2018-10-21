Полномочия президента Италии хотят урезать

Основатель итальянского "Движения 5 звезд", комик Беппе Грилло предложил сократить полномочия президента Италии. Выступая на массовом мероприятии "Движения" в воскресенье в Риме, Грилло предложил, в частности, лишить главу государства возможности назначать пятерых пожизненных сенаторов, отстранить от командования Вооруженными силами страны, а также от руководства Высшим советом магистратуры. Как пояснил оратор, "это более не сочетается с нашим образом мысли".

На мероприятии выступили также лидер "Движения", вице-премьер Луиджи Ди Майо и премьер-министр страны Джузеппе Конте. Он, в частности, заявил, что нынешнее правительство Италии намерено выполнить все пункты своей программы и сохранить власть до конца своих полномочий, которые истекают в 2023 году. "Мы должны обновить страну с самого фундамента", — заявил Конте, слова которого цитирует РИА Новости.

Конфликт между "Движением 5 звезд" и президентом Италии Серджо Маттареллой произошел в конце мая. Тогда глава государства отказался утвердить состав коалиционного "правительства перемен", который представил ему юрист Конте, выдвинутый на пост премьер-министра. Маттарелла тогда решил создать "технический" кабинет. Сформировать его было поручено бывшему ответственному сотруднику МВФ, экономисту Карло Коттарелли, который впоследствии сложил мандат. Оппозиция тогда расценила действия президента как превышение конституционных полномочий. Выдвигалось даже требование об импичменте и проведении новых выборов. Однако позже эти требования были отозваны.