Российские пляжники выиграли бронзу на этапе Мирового тура

Российский дуэт Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали обладателями бронзовых медалей на этапе Мирового тура по пляжному волейболу. В матче за третье место россияне обыграли американцев Три Борна и Тревора Крэбба.

В американском Лас-Вегасе российские пляжники оказались сильнее своих соперников по итогам трех сетов. "Бронзовый" матч завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу представителей России – 21:13, 18:21, 20:18.