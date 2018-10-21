"Краснодар" упустил шанс сократить отставание от "Зенита", проиграв "Ахмату"

В российской премьер-лиге завершилась программа 11-го тура. "Краснодар" на своем поле принимал грозненский "Ахмат" и потерпел минимальное поражение со счетом 0:1. Единственный гол в матче дальним ударом забил полузащитник грозненцев Исмаэл.

Матч краснодарцы завершали без старшего тренера Мурада Мусаева. Наставник клуба с юга России был удален за споры с главным арбитром поединка. Игру специалист был вынужден досматривать с трибун домашнего стадиона.

Таким образом, занимающие вторую строчку краснодарцы упустили возможность сократить отставание от лидирующего "Зенита", который ранее проиграл "Динамо". С 19-ю очками они продолжают отставать от "сине-бело-голубых" на шесть баллов. "Ахмат" же после победы набрал 15 очков, что позволило им подняться на девятую позицию, сместив оттуда тульский "Арсенал".