В Пакистане столкнулись автобусы: 19 погибших

На северо-востоке Пакистана, в провинции Пенджаб столкнулись два автобуса, погибли по меньшей мере 19 человек, 35 получили травмы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, в ДТП попал рейсовый автобус, в котором находились около 70 пассажиров. Он столкнулся в другим автобусом, были ли в нем пострадавшие, пока не уточняется.

Всех пострадавших отвезли в больницу, ведется расследование ЧП. По данным РИА Новости, оба автобуса двигались с большой скоростью.