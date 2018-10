Стрельба во Флориде: ранены шестеро

Во флоридском Джексонвилле в ходе стрельбы в центре города были ранены шесть человек.

Как сообщает полиция в "Твиттер", трое из них в тяжелом состоянии.

#JSO says the shooting has not impacted the Jags game at this time. Officers are working on post game traffic patterns @ActionNewsJax https://t.co/oaHpg8JmV3