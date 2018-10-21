Нурмагомедов: мне близок "Спартак" из-за моей схожести с гладиатором

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов посетил футбольный матч московского "Спартака" против тульского "Арсенала", и признался, что ему близок образ гладиатора — главного символа "красно-белых".

"Я внимательно слежу за российским футболом, переживаю. Был очень рад успешному выступлению сборной России на чемпионате мира, — цитирует Нурмагомедова официальный сайт московского клуба. – Да и на домашнем стадионе "Спартака" я уже не в первый раз – ранее приходил на матчи против "Локомотива" и ЦСКА".

"За "Спартак" у меня от всей души переживает отец. И в том числе из-за этого я по возможности приезжаю на матчи спартаковцев. К тому же, мне, как бойцу, близок гладиатор, ведь я соревнуюсь один на один. Да и "Спартак" – самый титулованный клуб страны, достойно представляет этот образ".

Напомним, что домашний матч "Спартака" против "Арсенала" завершился поражением хозяев со счетом 2:3.