Пилот Ferrari Райкконен выиграл Гран-при США

В американском Остине состоялся 18-й этап сезона "Формулы-1" – Гран-при США. Победителем гонки стал финский пилот Ferrari Кими Райкконен, который стартовал в гонке с третьего места и в итоге смог опередить всех своих соперников.

На втором месте финишировал голландский гонщик Макс Ферстаппен из Red Bull, который совершил самый мощный рывок – гонку он начал на 15-м месте в стартовой решетке. Тройку лучших замкнул британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Этот результат не позволил ему досрочно стать чемпионом "Формулы-1". Вопрос чемпионства отложен как минимум до следующего этапа в Мексике.

Отметим, что единственный российский гонщик в серии Сергей Сироткин из Williams финишировал 15-м. Он обогнал своего напарника по "конюшне" Лэнса Стролла. Еще четыре пилота: Шарль Леклер (Sauber), Даниэль Риккьярдо (Red Bull), Ромен Гросжан (Haas) и Фернандо Алонсо (Mclaren) не смогли добраться до финиша.

Следующий этап "Формулы-1" состоится в Мексике с 26 по 28 октября.