Американский сенатор: выходом из ДРСМД Трамп отдает победу в руки Путину

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) приведет к дальнейшей изоляции США на мировой арене и "отдаст политическую победу" в руки России. Об этом заявил американский сенатор-демократ Роберт Менендес.

По его словам, выход из этого договора без комплексной стратегии и без консультаций с Конгрессом угрожает долгосрочным интересам США, а администрация вновь предпринимает односторонние действия вопреки возражениям союзников.

"Президент США отдает политическую победу в руки Владимиру Путину и еще больше изолирует Соединенные Штаты на международной арене", — считает Менендес.

В своем заявлении он критикует и Россию, которая якобы виновна в ухудшении эффективности ДРСМД, а решение Дональда Трампа позволит Москве производить и развертывать больше ракет средней дальности.

В субботу Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД, так как Россия, по его мнению, нарушает данное соглашение. Договор был подписан СССР и США в 1987 году. США впервые обвинили Россию в нарушении договора в июле 2014 года; обвинения из года в год повторялись, сообщает ТАСС.

По мнению члена Совета Федерации Алексей Пушкова, Соединенные Штаты тянут мир к новому Карибскому кризису. Он напомнил, что американцы, тоже в одностороннем порядке, в 2001 году вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, который был подписан в 1972 году (срок его действия не ограничивался).

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что королевство "абсолютно непоколебимо" поддержит США, в Германии прямо противоположная реакция. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что выход Америки из РСМД будет иметь негативные последствия для нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, СНВ. В немецком правительстве также подчеркнули, что действующий договор "в особой мере служит в том числе европейским интересам".