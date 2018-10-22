Посол России: военное нападение на Белоруссию – это нападение Россию

Москва, которую с Белоруссией связывают союзнические отношения, расценит любое военное нападение на эту страну как нападение на Россию. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Когда тема разговора коснулась возможности создания постоянной американской базы в Польше, посол России отметил, что это фактор тревожный, которым пренебрегать нельзя. Планы по увеличению американского контингента вблизи границ России и Белоруссии безопасности соседних стран не способствуют, сообщает ТАСС.

"Это важно и для наших белорусских партнеров и, главное, для всех кто что-то замышляет: нападение на Беларусь любое в военном плане будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями", — подчеркнул он.

Он также отметил, что Россия и Белоруссия проводят единую военную политику; у наших государств действует региональная войсковая группировка, которая способна не только удерживать оборону, но и нанести ответный удар.

Периодически проходят совместные учения. Так, например, в июне завершились учения "Славянское братство — 2018" (участвовала еще и Сербия), а в сентябре прошлого года проходили совместные маневры "Запад-2017", в которых принимали участие почти 13 тысяч солдат, 70 самолетов и вертолетов, 680 боевых машин и 10 кораблей.

Сейчас в Польше на ротационной основе дислоцируется американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. человек. По мнению Минобороны РФ, де-факто развернута уже не бригада, а механизированная дивизия вооруженных сил.