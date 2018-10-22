В Минкультуры предложат музеям взять шефство над могилами известных деятелей

Министерство культуры РФ полагает, что музеи могли бы взять шефство над могилами известных деятелей по примеру Российского национального музея музыки, который уже взял шефство над могилой Федора Шаляпина.

Как заявил директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов, министерство инициирует кампанию по шефству над могилами тех, кто многое сделал на благо России, начиная от министров народного просвещения с 1802 года.

Российский национальный музей музыки, например, в ближайшее время приведет в порядок могилу Федора Шаляпина на Новодевичьем кладбище .

Это делается не для пиара, по словам Кононова, а по заветам Александра Сергеевича Пушкина, который написал в своем стихотворении о любви к родному пепелищу и отеческим гробам.

По его словам, многие могилы известных российских деятелей находятся в других странах. Владислав Кононов полагает, что в этой инициативе его поддержит российский МИД, чтобы впоследствии "развить эту историю" всех достойных соотечественников, принесших немало пользы нашей стране, сообщает ТАСС.