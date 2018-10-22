Мединский: в России выросло поколение, превратно представляющее историю страны

В России за 20 лет выросло поколение людей, которые превратно представляют себе историю страны и, в частности, историю Второй мировой войны. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Сейчас министр находится с визитом в Сербии​​​. В воскресенье в Белграде он представил свою книгу "Война — Мифы об СССР 1939-1945 годов", сообщает ТАСС.

По словам Мединского, он много ездил по стране, общался с молодежью и увидел, что за два десятка лет выросло поколение людей, которые плохо представляют себе историю собственной страны. "Они либо ничего не знают, или у них голова забита всякой чушью", — заявил министр.

Он добавил, что источниками знаний для таких людей являются американские фильмы, статьи в интернете и компьютерные игры. В итоге Мединский и решил написать простую книгу, где давался бы некий тезис, популярный в ряде СМИ и объяснение – было это на самом деле или нет.