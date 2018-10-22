В Южно-Сахалинске открывается театральный форум

Дальневосточный театральный форум пройдет в Южно-Сахалинске с 23 октября по 4 ноября и соберет театральных деятелей из шести городов федерального округа. В областном центре встретятся критики, режиссеры, российские писатели и драматурги.

Интересным событием фестиваля станет режиссерская лаборатория "Современное и своевременное", где молодые режиссеры вместе с труппой сахалинского театра будут создавать эскизы будущих спектаклей. Лучшая из постановок войдет в репертуар сахалинского театра.

Также зрителей и гостей форума ждет читка и обсуждение пьесы Дмитрия Данилова "Свидетельские показания". Кроме того, состоится показ премьер сахалинского театра: "Гроза", "Метель", "Собачье сердце", "О, женщины!", сообщает "Интерфакс".