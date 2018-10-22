Данные опроса: Владимир Соловьев – самый авторитетный журналист

Телеведущие Владимир Соловьев, Андрей Малахов ("Россия 1") и Владимир Познер (Первый канал) пользуются наибольшим среди всех журналистов авторитетом у российской аудитории. Об этом говорится в исследовании "Образ журналиста в массовом сознании россиян".

Опрос проводился летом этого года​​​. Самыми авторитетными журналистами оказались ведущие двух федеральных каналов — Владимир Соловьев (178), Андрей Малахов (131) и Владимир Познер (116).

В исследовании отмечается, что личные качества журналистов вообще являются важным критерием для оценки их деятельности. Так, подавляющее большинство ответивших считают, что российским репортерам свойственна смелость, чувство юмора и упорство. Единственное отрицательное качество, которое приписали представителям второй древнейшей профессии – наглость и назойливость.

В докладе были и другие интересные данные: например, больше 40% россиян считают, что журналисты в целом положительно влияют на жизнь страны, а половина граждан не доверяет большинству сообщений средств массовой информации, сообщает РИА Новости.