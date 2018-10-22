В декабре откроется подземный транспортный туннель под Лос-Анджелесом

Подземный туннель под Лос-Анджелесом, задуманный американским бизнесменом Илоном Маском как альтернатива наземному транспорту и метро, почти готов к эксплуатации и начнет работать 10 декабря. Об этом Маск сообщил в воскресенье в "Твиттере".

Первый раз о своих планах по созданию тоннеля как альтернативы загруженной дорожной сети Маск рассказал в конце декабря 2016 года. Он пожаловался, что его раздражают пробки в городе и поэтому решил прокопать тоннель. Скептики восприняли идею бизнесмена как штуку, однако уже в конце января начались работы по бурению. Занимается им новая компания Маска — The Boring Company. В этом июне компания закончила прокладку и строительство участка протяженностью более 4,3 км.

Приоритет после начала эксплуатации туннеля, по словам Маска, будет отдан пешеходам и велосипедистам, сообщает ТАСС.