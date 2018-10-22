Во Владикавказе при тушении огня на заводе погиб пожарный

Пожарный погиб во время тушения завода "Электроцинк" во Владикавказе. Это одно из крупнейших в России предприятий цветной металлургии. Там загорелся электролитный цех.

Площадь возгорания составила 650 квадратных метров; частично обрушились кровля и стена. В тушении были задействованы 50 человек и 18 единиц техники. По данным МЧС, еще три человека получили ранения.

Вредных выбросов во время горения на предприятии не было, направление ветра не позволило продуктам горения попасть на территорию жилой застройки.