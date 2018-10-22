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Дело саудовского журналиста 1 час назад

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22 октября 201805:33

Политики многих стран выступили за тщательное расследование убийства Хашогги

Президенты США и Турции  считают, что по делу журналиста Джамаля Хашогги необходимо провести тщательное расследование. Убийство президенты обсудили по телефону. Об этом рассказали в пресс-службе турецкого лидера.

Также Эрдоган обещал обнародовать промежуточные результаты расследования во вторник. Невесте Хашогги сейчас предоставлено убежище в Стамбуле.

В ночь на 20 октября государственные СМИ Саудовской Аравии распространили сообщение, что Хашогги мёртв. К гибели привела ссора с сотрудниками консульства  в Турции. Накануне король Саудовской Аравии выразил соболезнования сыну убитого журналиста.

Провести тщательное расследование и установить виновных призвали ранее Великобритания, Япония, Дания и другие государства.

В Германии уже заявили, что не видят оснований для поставок оружия Саудовской Аравии, пока ведется расследование.

Международная федерация журналистов просит Соединенные Штаты и Евросоюз ввести санкции против Эр-Рияда.

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