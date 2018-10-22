Минобороны рассекретило финансовые документы Великой Отечественной войны

Архивные документы российской армии впервые опубликованы на сайте Минобороны. Акция приурочена к столетнему юбилею финансово-экономической службы ведомства.

На портале есть расчеты жалованья военным в период правления Екатерины II, документы о содержании солдат, начиная с Петровских времен и заканчивая Первой Мировой войной.

Особое место занимают документы периода Великой Отечественной войны. Например, приказы Наркомата Обороны о премировании некоторых красноармейцев.

Так, за подбитый танк командиру орудия или наводчику полагалось 500 рублей, а остальному составу — по 200. Кстати, за ремонт тяжелого танка можно было получить 800 руб.