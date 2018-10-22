Россияне не пострадали при крушении поезда в Тайване, передаёт агентство ТАСС со ссылкой на дипломатов. Число погибших в результате катастрофы выросло до 22 человек.

Всего в поезде было почти 400 пассажиров. Власти назвали эту аварию самой крупной за последние 40 лет. Причина до сих пор неизвестна, предположительно, машинист не справился с управлением на сложном участке.