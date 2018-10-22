Россияне стали самыми многочисленными туристами в Турции

Россияне вновь стали самыми многочисленными среди иностранных туристов в Турции. Об этом сообщили представители крупных участников рынка. По их данным, за прошедшие 8 месяцев рост турпотока в страну достиг почти четверти, и в основном именно за счёт наших соотечественников. Эксперты высоко оценивают такие результаты.

"Турция на протяжении последних двух лет показывает положительную динамику и, действительно, несмотря на здоровую конкуренцию с другими направлениями, рост впечатляет", — говорит представитель Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

"В этом году, по предварительным данным, не менее пяти миллионов российских туристов отдохнули в Турции, но другие страны — тоже в здоровой конкуренции, предлагают достойный турпродукт. Также мы видим популярность турецких курортов и у зарубежных туристов из других государств", — отметил эксперт.

Однако у такой популярности есть и обратная сторона: из-за повышенного спроса на турецком направлении растут и цены. В этом году, по подсчётам специалистов, отели уже подорожали на 15-30 процентов, а в следующем году ожидается увеличение цен ещё на 10-15 процентов.