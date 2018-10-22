Дания стала жертвой одной из крупнейших налоговых афер в истории. С 2012 года через одно из отделений налоговой службы королевства в США вывели два миллиарда долларов. Значительная сумма для экономики такой небольшой страны.

Это стало возможно из-за дыры в законодательстве: операции проводились через налоговый вычет на дивиденды. Организатором этой схемы власти считают гражданина Великобритании Санджая Шаха, однако тот виновным себя не считает: мол, лишь воспользовался недочётом законодательства.

Но расследование ещё не завершено. По данным New York Times, Шах задействовал в своей схеме нескольких американцев, которые и подавали заявления на возврат налогов. При этом в действительности они даже не владели акциями датских компаний.

Остаётся неясным и то, как удалось получить одобрение на возврат средств. Есть мнение, что в данном случае не обошлось без помощи одного из сотрудников датской налоговой.