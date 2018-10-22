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22 октября 201807:55

Болтон объяснит Москве, почему Трамп хочет выйти из ракетного договора

EPA

В понедельник начинается двухдневная рабочая поездка в Москву помощника президента США Джона Болтона. Главной темой всех консультаций, как ожидается, станет ситуация вокруг договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Высокопоставленного дипломата примет секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Запланирована встреча с советником Владимира Путина по внешней политике Юрием Ушаковым и главой МИД Сергеем Лавровым.

В субботу Дональд Трамп подтвердил намерение Вашингтона отказаться от соглашения. В Москве рассчитывают получить от американского дипломата объяснения о дальнейших шагах США по этому договору, который был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.

За это время в обход соглашения США произвели испытания баллистических ракет с дальностью полета до пяти тысяч километров, заявив, что это просто мишени, которые нужны для испытаний средств ПРО.

В рамках самой системы ПРО в Польше и Румынии США сделали так называемые универсальные установки вертикального пуска, которые позволяют использовать крылатые ракеты "Томагавк". А еще создали ударные беспилотники с радиусом действия свыше пятисот километров, которые опять же подпадают под определение крылатых ракет наземного базирования и нарушают РСМД.

В прошлом году США объявили о планах создания новой мобильной крылатой ракеты наземного базирования средней дальности; выделили бюджет в 25 миллионов долларов.

 

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