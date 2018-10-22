Росляков перед бойней сжег свои фотографии и Библию

Владислав Росляков перед нападением на керченский колледж сжег свои вещи – тетради, фотографии, сим-карту, ноутбук и Библию. Видео с камер наблюдения опубликовал РЕН ТВ. Предполагается, что на территории возле заброшенного завода в Керчи Росляков тренировался стрелять и устраивать взрывы.

Там же на пустыре он закопал сейф. Что находится в нем, пока неизвестно. Возможно его содержимое даст ответ на вопрос, что стало причиной такой чудовищной трагедии.

Ранее сообщалось, что Владислав профессионально стер со своего компьютера данные. А незадолго до бойни зашел к своей бабушке и забрал все фотографии, сказав, что хочет их перефотографировать и сделать новый альбом.

17 октября Владислав Росляков пришел в Керченский политехнический колледж, в котором учился на четвертом курсе. Он открыл стрельбу из ружья Hatsan Escort, взорвал бомбу, а затем покончил с собой. В результате трагедии погиб 21 человек, 73 получили травмы.