Гол Икарди в добавленное время принес "Интеру" победу в миланском дерби

На знаменитом стадионе "Сан-Сиро" 21 декабря состоялось миланское дерби. Формальным хозяином был "Интер", который и одержал победу над футбольным клубом "Милан" со счетом 1:0.

Единственный гол в матче в компенсированное ко второму тайму время забил аргентинский нападающий "черно-синих" Мауро Икарди. "Интер" продлил победную серию во всех турнирах до семи встреч. В таблице чемпионате команда набрала 19 очков и вышла на третье место. "Милан", в активе которого 12 баллов, располагается на 12-й строчке.