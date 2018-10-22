Момент страшного крушения поезда на Тайване попал на видео

В сети опубликованы кадры, запечатлевшие железнодорожную катастрофу, произошедшую в воскресенье, 21 октября, в районе тайваньского города Илань.

Напомним, что пассажирский поезд типа "Пуюма", максимальная скорость движения которого достигает 150 километров в час, сошел с рельсов. В результате крушения пять из восьми вагонов состава оказались перевернуты и искорежены.

По данным ТАСС, погибли по меньшей мере 22 человека, еще 171 – пострадал. Состояние 10 травмированных оценивается как тяжелое.

Всего в поезде, следовавшем из города Шулинь в Тайдун, находилось 366.

На месте трагедии ведутся масштабные аварийно-спасательные работы, специалисты занимаются установлением причин ЧП.