Холдинг Усманова передал руководство над Mail.Ru Group молодому поколению

Холдинг USM Алишера Усманова передал контроль над Mail.Ru Group менеджменту компании.

Сам Усманов сделал официальное заявление: по его словам, высокотехнологичными проектами должно руководить молодое поколение, передает телеканал "Россия 24".

"Я готовил эту передачу последние годы, потому что уверен, что высокотехнологичными компаниями должно руководить молодое поколение — талантливые и амбициозные люди, остро чувствующие тренды развития современного цифрового бизнеса", — объяснил глава холдинга USM Алишер Усманов.

С момента выхода компании на IPO в 2010 году капитализация Mail.Ru выросла в три раза — до 368 миллиардов рублей.

Кроме того, глава холдинга USM поделился планами совместно с партнерами из Alibaba построить крупнейшую компанию в области электронной коммерции, потеснив позиции таких ритейл-гигантов, как Amazon и eBay. А также анонсировал программу благотворительности в области спорта, культуры и помощи детям.