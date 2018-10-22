В центре Москвы мужчина сварился заживо, прыгнув в кипящий битум

В Москве следователи СКР ведут проверку по факту смерти мужчины, запрыгнувшего в люк грузового автомобиля с кипящим битумом, передает ТАСС.

ЧП произошло ночью 20 октября. По данным СКР, мужчина в состоянии алкогольного опьянения проходил по Лучникову переулку, где ведутся дорожные работы, и запрыгнул в люк машины с кипящим битумом.