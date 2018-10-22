Кокорин и Мамаев по своему желанию моют туалеты в "Бутырке"

Стали известны подробности содержания футболистов "Зенита" и "Краснодара" Александра Кокорина и Павла Мамаева в Бутырском следственном изоляторе.

Игроки находятся в разных камерах, которые рассчитаны на двух-четырех заключенных. У каждого из них по одному соседу. Это те же люди, что находились вместе с ними в карантине. Как сообщает телеканал "Россия 24", футболисты соблюдают правила и по своему желанию моют туалеты, чередуясь с соседями.

Напомним, Кокорин и Мамаев были арестованы по делу о двух драках. Суд предъявил им обвинения по статьям УК РФ "Хулиганство" и "Побои". В СИЗО игроки будут находиться до 8 декабря.