Водитель не справился с управлением и протаранил встречный трамвай в Смоленске. Видео

Авария с участием трамвая и двух легковых автомобилей, произошедшая на улице Нахимова в Смоленске утром в понедельник, 22 октября, попала на видео.

Водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с трамваем. После этого он задел еще один Hyundai.

Судя по кадрам с места ДТП, транспортное средство предполагаемого виновника столкновения получило серьезные повреждения.

О пострадавших в результате инцидента пока не сообщалось.