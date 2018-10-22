Новости Происшествия

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22 октября 201810:50

В Подмосковье электричка насмерть сбила пенсионера

В Подмосковье электричка насмерть сбила пенсионера, который переходил пути.

Инцидент произошел около 9:30 на платформе Шереметьевская Савеловского направления. Мужчина (1938 года рождения) переходил пути по пешеходному настилу и не заметил приближающийся состав.

Как сообщает ТАСС, на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

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